“Domenica In”, Jasmine Carrisi e la domanda scomoda ad Al Bano: “Che padre sei?”

A “Domenica In”, l’intervista doppia di Al Bano e Jasmine Carrisi ha fatto emergere molte questioni irrisolte tra papà e figlia: arriva la verità

Una coppia davvero esplosiva, quella formata da Al Bano e Jasmine Carrisi, che durante la passata stagione televisiva hanno presenziato a “The Voice Senior” nel ruolo di giudici. La cantante è figlia di secondo letto del cantautore e della showgirl Loredana Lecciso, ed è la sorella di Albano Jr. Jasmine, tuttavia, non ha mai nascosto di avere un buon rapporto anche con Romina Power, prima moglie di Al Bano: “Con lei parlo molto di Los Angeles“.

Ospiti della puntata odierna di “Domenica In“, papà e figlia hanno avuto modo di ripercorrere l’esperienza condotta insieme, che ha segnato l’esordio televisivo di Jasmine. I due, che sono apparsi legatissimi, hanno anche approfittato delle domande di Mara Venier per aprirsi l’uno con l’altra, fino a far emergere tutto ciò che, fino a questo momento, era rimasto nascosto. Al Bano, sollecitato dalla figlia, si è lasciato andare in merito alla propria carriera, non nascondendo il suo pensiero in merito alla strada scelta da Jasmine.

“Domenica In”, Jasmine e la domanda scomoda ad Al Bano: “Che padre sei?”

Poco dopo averli fatti accomodare in studio, Mara Venier ha subito chiesto a Jasmine di descrivere i suoi genitori. “Papà è molto determinato, mamma è super riflessiva“, ha risposto prontamente la giovane, splendida accanto ad Al Bano. La conduttrice, legata al cantante da un’amicizia di vecchia data, non poteva non menzionare i momenti indimenticabili trascorsi proprio nel paese dell’artista: “A Cellino abbiamo fatto delle serate pazze, ci siamo divertiti moltissimo“.

Successivamente è stato il turno di Al Bano: il cantautore, interrogato da Mara Venier, ha fornito una descrizione accurata e minuziosa di sua figlia, frutto dell’amore con Loredana Lecciso. “Con lei è meglio non mettersi mai in difficoltà, se le dico di fare qualcosa lei puntualmente non la fa. E’ silenziosamente ribelle” – ha spiegato Al Bano, a cui Jasmine ha replicato senza alcuna difficoltà – “Io seguo il mio istinto“. La conduttrice, notando la sintonia che si era creata tra i due, ha proposto alla ventenne di porre lei stessa alcune domande al suo papà: un invito che la Carrisi ha immediatamente accettato.

Ad un certo punto, Jasmine ha deciso di avanzare una domanda scomoda al cantante: “Che voto ti daresti come padre?“. Al Bano, dopo averci riflettuto, ha abilmente rigirato la domanda al mittente: “Dovresti dirmelo tu… che voto mi daresti come padre?“. La giovane, dopo averlo tenuto sulle spine, gli ha confessato apertamente il proprio amore: “9 e mezzo, perché 10 non si dà a nessuno“.

Il cantante di Cellino si è descritto come un uomo “fatto di amore“, il cui pregio più grande sarebbe quello di “amare incondizionatamente la famiglia“. Jasmine, che lo guardava con ammirazione, non poteva che essere d’accordo con le sue parole.