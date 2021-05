Elena Santarelli, l’annuncio in un balletto che entusiasma i fan: favolosa – VIDEO

Elena Santarelli, l’annuncio sui social in un video che entusiasma i fan. Il balletto che anticipa la sua partecipazione al programma in onda questa sera: appuntamento imperdibile

Elettrizzante notizia per i numerosi fan di Elena Santarelli, fornita dalla protagonista su Instagram, in un video che conquista tutti. Attiva sul social, dove vanta 1,8 milioni di followers, la conduttrice e attrice non manca di postare qualche scatto della sua quotidianità, splendendo di bellezza anche nelle occasioni più semplici.

Icona di assoluta eleganza, sempre sobria ma nello stesso tempo seducente, a quasi 40 anni sembra ancora la giovane ragazza che esordiva in televisione come valletta al fianco di Amadeus a “L’Eredità“.

L’inizio di una lunga carriera che vanta una complessità di esperienze, dallo spettacolo al cinema, risultando una delle showgirl più amate. Questa sera riserverà una sorpresa al suo pubblico, partecipando ad un programma seguitissimo.

Elena Santarelli, l’annuncio nel video

Questa sera, domenica 23 maggio, Elena Santarelli sarà ospite all’appuntamento con “Avanti un altro! Pure di sera“, e lo annuncia su Instagram in un ballo scatenato sull’apprezzatissimo brano, rivelazione del Festival di Sanremo 2021, di Colapesce e Dimartino “Musica leggerissima”.

Con la simpatia che la contraddistingue regala un sorriso ai fan che affettuosamente la seguono, in un divertente gioco di parole. Cambia le frasi del testo per dare la comunicazione, caldamente accolta: “Metti un po’ di musica leggera perchè ho voglia di “Avanti un altro anche di sera ““. Gli utenti commentano nel trasmettere la loro gioia: “Felice che tu ci sia“, “Sei la numero 1“, “Che bello, ci sei tu“.

Il suo look è già un successo, e ne esalta la perfetta silhouette per restituire tutta la sua irresistibile bellezza. Stile ed eleganza, per un outfit originale ma formale: giacca di jeans doppiopetto con taglio sartoriale, bottoni dorati a contrasto, pantalone nero skinny e sandali abbinati con tacco e laccetti ultra femminili.

Si prospetta una puntata imperdibile, che oltre alla partecipazione della strepitosa e amata showgirl, ospita il simpatico duo comico Lillo e Greg.