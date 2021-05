Elettra Lamborghini, avventura incredibile: anche lei all’Eurovision

Elettra Lamborghini era presente all’Eurovision di Rotterdam. Dalle storie di Instagram ha mostrato le immagini ai fan.

Da Rotterdam Elettra Lamborghini ha condiviso l’avventura vissuta ieri sera. La nota ereditiera si è mostrata all’Eurovision. Dalle storie di Instagram ha condiviso il pass che le ha permesso di accedere all’Ahoy Arena. Poi ha mostrato dettagli della serata. L’artista bolognese ha preso parte all’evento per sostenere il marito Afrojack. Il dj olandese si è esibito sul palco durante la finale di ieri sera insieme agli artisti olandesi Wulf e Glennis Grase.

Quindi non poteva mancare la sostenitrice numero uno del musicista. Elettra si è mostrata al suo fianco nel camerino prima della sua performance. Immancabile poi lo scatto al fianco dei Maneskin. Poi nelle storie ha pubblicato immagini da sotto il palco. Dopo la fine dello show Elettra è tornata in Italia.

Elettra Lamborghini: al fianco del marito

L’ipotesi che Elettra Lamborghini fosse al fianco del marito ieri sera era remota. Infatti per l’artista era prevista la partecipazione alla puntata dell’Isola dei Famosi, dove è opinionista. Tuttavia all’ultimo momento ha deciso di rinunciare alla serata ed è salita sul jet privato per raggiungere il dj.

Lo scorso settembre i due si sono legati in matrimonio. Una cerimonia da favola tenutasi sul Lago di Garda. Elettra e Afrojack si sono conosciuti durante un Festival a Treviso. Dopo un mese sono usciti insieme. Da lì è scoppiato l’amore. E’ stata la dolcezza del musicista a conquistarla.

L’ereditiera ha rivelato spesso come i due non litighino mai e siano stati in primo luogo migliori amici. La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso Natale. Ora sono felici come non mai.