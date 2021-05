Elisabetta Gregoraci e il “bacio” della domenica: la FOTO lascia tutti di stucco

Elisabetta Gregoraci e il “bacio” della domenica: la foto in bianco e nero lascia tutti di stucco. Un vero trionfo di sensualità!

Nonostante i pretendenti non le manchino, Elisabetta Gregoraci, stando agli ultimi rumors, sarebbe ancora single. Fino a qualche giorno fa, era data praticamente per certa la notizia della relazione con Stefano Coletti, pilota automobilistico. La stessa showgirl, tuttavia, aveva smentito il gossip, asserendo di essere ancora alla ricerca dell’uomo in grado di farle avvertire le “farfalle nello stomaco”.

Al momento, dunque, l’ex moglie di Briatore ha occhi solo per il figlio Nathan Falco, al quale è profondamente legata. Grazie all’esperienza del “Grande Fratello Vip“, la Gregoraci si è anche fatta conoscere meglio dal grande pubblico, che ora la venera e la segue con attenzione. L’ultimo scatto condiviso nelle Instagram stories, in particolare, non poteva sfuggire agli utenti: il “bacio” della domenica ha lasciato tutti di stucco.

Elisabetta Gregoraci, il “bacio” della domenica fa impazzire i followers – FOTO

