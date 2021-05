Esonero Gattuso, a sorpresa arriva il tweet di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli ha pareggiato 1 a 1 con il Verona e non si è qualificato in Champions League: esonero Gattuso, arriva il tweet di De Laurentiis

“Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis“, si legge nel tweet del patron azzurro. Il rapporto tra i due si era già rotto da diverso tempo.

Il Napoli, nella seconda parte di stagione, stava cercando di dare un senso a tutto conquistando l’accesso alla prossima Champions League. Il pareggio interno con il Verona in quest’ultimo turno di campionato ha distrutto i sogni di gloria degli azzurri in virtù delle vittorie della Juventus e del Milan.

Esonero Gattuso, la scelta della società

Ormai era nell’aria, ma bisognava attendere i verdetti di oggi. Il Napoli compie un vero e autentico suicidio sportivo e non va oltre il pareggio casalingo con il Verona: in virtù dei risultati dagli altri campi, Insigne e compagni non disputeranno la Champions League nella prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, in serata, ha già condiviso un tweet salutando di fatto Gennaro Gattuso.

Senza la partecipazione nella manifestazione europea più importante, il club partenopeo avrà non poche difficoltà nel riavviare un nuovo ciclo. La prima cosa da fare è quella di scegliere un nuovo allenatore. ADL sogna Massimiliano Allegri: difficile comunque che il livornese decida di approdare in un club che non giocherà la Champions.

Non solo Allegri: il Napoli ha posato da tempo gli occhi su Luciano Spalletti. Gli altri nomi sono Simone Inzaghi, Conceicao, Juric e Italiano. Il club campano, con molta probabilità, avvierà anche un nuovo ciclo rinnovando la rosa e vendendo diversi calciatori. Anche nomi di punta come Koulibaly, Fabian Ruiz e Zielinski potrebbero salutare a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League.