Federica Panicucci straziata dal dolore. La conduttrice ha condiviso tramite Instagram un triste ricordo che ha commosso i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Federica Panicucci, storico volto di “Mattino Cinque”, è una conduttrice che sta conseguendo sempre più successi nella propria carriera televisiva. Recentemente, la presentatrice è stata scelta per guidare la partita del cuore direttamente dall’Allianz Stadium di Torino: un privilegio che, di anno in anno, viene concesso ad alcuni volti noti del panorama televisivo italiano.

La Panicucci, felicissima della proposta ricevuta, è tuttavia apparsa triste e malinconica nella giornata di oggi. Tramite Instagram, la conduttrice ha voluto condividere un ricordo straziante con i suoi followers, che di fronte alle sue parole non potevano non commuoversi.

NON PERDERTI ANCHE —> Elettra Lamborghini, avventura incredibile: anche lei all’Eurovision

Federica Panicucci straziata dal dolore: il ricordo che ha commosso tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

NON PERDERTI ANCHE —> Dayane Mello, c’è qualcuno di speciale con lei: la risposta nelle stories – FOTO

Attraverso un commovente video postato tramite la piattaforma Instagram, Federica Panicucci si è unita ai tanti altri vip che, nella giornata di oggi, hanno voluto ricordare la strage di Capaci. Il 23 maggio del 1992 moriva infatti il giudice Giovanni Falcone, vittima di un attentato organizzato da Cosa Nostra, in cui persero la vita anche sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta.

Federica, al pari dei suoi colleghi, non si è tirata indietro dal ricordare il triste evento, che all’epoca suscitò grande sdegno da parte dell’opinione pubblica. La presentatrice, per l’occasione, ha accompagnato il post con una frase dello stesso Falcone. “Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi saremmo tutti bravi e irreprensibili“: questa la didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Nei commenti, i fan hanno dimostrato di aver apprezzato il suo gesto. La maggior parte di loro si è unita al ricordo del magistrato, scomparso ventinove anni fa all’età di soli 53 anni.