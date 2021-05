Federica Pellegrini la FOTO in costume che ti manda al manicomio. UNICA

La campionessa di nuoto ha regalato ai suoi followers uno scatto che è senza dubbio un orgoglio nazionale, soprattutto oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in vasca a Budapest, dove ha conquistato un’altra medaglia, con esattezza la 55esima in carriera. Ha superato Magnini, mentre Rosolino è in testa con 60 medaglie in bacheca.

Oggi ha conquistato un argento nei 200 stile libero, negli europei di Budapest in Ungheria e dopo la gara ha commentato scherzando il secondo posto raggiunto: “Ciao mamma sono ancora viva”.

Commentando poi la sua prestazione: “Ero un po’ provata, perché il quarto 200 in quattro giorni era complicato da affrontare. Ma era l’ultima occasione per farne tanti ravvicinati, come a Tokyo. Era un rischio ma sono soddisfatta della mia gara. Non sono ancora veloce, ho cercato quindi una gara con un ritorno alla mia maniera. La medaglia non era così scontata, eravamo tutte vicine. Dopo una buona staffetta ho deciso di buttarmi e va benissimo così”.

Orgoglio azzurro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica con questo scatto ha reso felici tutti i suoi followers. Una foto in vasca durante una bracciata dei suoi 200 stile libro, specialità della quale è campionessa.

Oltre a essere una delle atlete più importanti che abbiamo sul panorama italiano è anche seguitissima sui social con 1,3 milione di followers.

E’ diventata un vero e proprio personaggio del mondo dello spettacolo grazie anche alle sue partecipazioni in tv come ad esempio Italia’s got talent dove ha messo in mostra la sua simpatia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

In meno di un’ora con questo scatto ha collezionato quasi 30mila like e e centinaia di complimenti: “Superlativa!, “Un esempio dello sport italiano”, “Extraterrestre”.