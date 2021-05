Fedez. I Maneskin vincono e lui reagisce nella maniera più bella – FOTO

I Maneskin hanno vinto l’Eurovision song contest 2021. Fin dagli esordi sono stati seguiti dal rapper Fedez. Come ha reagito al traguardo raggiunto dalla band?

Il cielo è azzurro sopra Rotterdam. I Maneskin sono riusciti nell’impresa di riportare in Italia il prestigioso premio dell’Eurovision Song Contest. La loro vittoria è motivo di orgoglio per tutta la nazione che è rimasta con il fiato sospeso fino agli ultimi secondi di spoglio dei voti dei partecipanti in gara.

La giuria, composta da cantanti e autori che hanno già partecipato all’Eurovision, ha visto un testa a testa serrato tra Francia e Svizzera. Le loro preferenze hanno avuto un’incidenza del 50%. É grazie, però, al televoto che i Maneskin hanno ribaltato la situazione. Il loro brano dal titolo Zitti e buoni è stato il più riprodotto su Spotify e aveva vinto nei giorni precedenti anche il riconoscimento per il miglior testo.

La band formata da giovanissimi interpreti, poco più che ventenni, ha raggiunto la popolarità partecipando nel 2017 all’undicesima edizione del talent show X-Factor. Tra i giudici di allora anche il rapper Fedez. Come ha reagito alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision?

Fedez: cos’ha fatto prima e dopo la vittoria dei Maneskin

Il rapper Fedez è arrivato alle spalle dei Maneskin nella classifica finale della 71^ edizione del Festival di Sanremo. In coppia con Francesca Michielin ha cantato il brano Chiamami per nome che si piazzò al secondo posto.

Nessun rancore per il cantante, conduttore e celebrità del web che, in virtù di essere anche testimone degli esordi dei Maneskin a X-Factor nel 2017, non ha fatto altro che sostenere il gruppo rock per tutta la durata dell’Eurovision Song Contest.

Ha pubblicato delle Instagram Stories che lo ritraggono in due fasi della gara. Prima dell’annuncio della vittoria della band, ha chiamato a raccolta i suoi fan internazionali. Il rapper conta oltre 12 milioni di follower sparsi in tutto il mondo. La moglie, l’influencer Chiara Ferragni, ne ha quasi il doppio. Anche lei è stata spronata a fare delle clip per invitare tutti a votare con il codice 24, quello legato ai Maneskin. Ricordiamo che non era possibile votare entro i confini nazionali per l’interprete del proprio paese.

Dopo l’annuncio definitivo del trionfo, è arrivata l’esplosione di gioia. Fedez e consorte, ammaliati dalle immagini che arrivavano dall’Ahoy Arena di Rotterdam, si sono lasciati andare a un urlo di contentezza.

Al momento, ancora nessuna reazione o commento pubblico da parte di Manuel Agnelli, mentore e guida dei Maneskin, con i quali ha duettato a Sanremo 2021 con la canzone Amandoti dei CCCP.