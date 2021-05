I Ferragnez stanno trascorrendo un weekend rilassante sul Lago di Garda. La coppia puntata tutto sulle bellezze italiane.

Ferragnez in giro per l’Italia. Dopo il compleanno di Chiara trascorso in Toscana, per la coppia è la volta di una vacanza sul Lago di Garda. La Ferragni, insieme al suo Fedez, ora che si può tornare a viaggiare, mette il passaporto nel cassetto e punta su mete italiane. L’influencer più famosa d’Italia aveva festeggiato i 34 anni in Toscana poche settimane fa. Per questo weekend ha scelto di dedicarsi un soggiorno in un’altra meta italiana.

L’imprenditrice cremonese ha condiviso, come il suo solito, un approfondito reportage sui social. Al suo fianco Fedez, la piccola Vittoria, la seconda figlia della coppia nata a marzo. Per l’occasione ha scelto di soggiornare presso il lussuoso hotel Villa Feltrinelli di Gargnano.

Ferragnez: weekend trascorso in lussuosa villa

Chiara Ferragni ha condiviso il suo weekend sul Lago di Garda. Su Instagram ha mostrato una serie di scatti dall’incredibile hotel in cui ha soggiornato. Uno sfarzoso edificio immerso nel verde.

Si tratta di Villa Feltrinelli, tra le più ambite a livello nazionale. Una notte può arrivare anche alla somma di mille euro. Tra stile vittoriano e barocco, la villa è stata costruita dai Feltrinelli 125 anni fa. Alla vacanza hanno preso parte anche alcuni amici dei Ferragnez. Tra questi spicca anche Chiara Blasi, nota influencer. Le due Chiara, oltre che colleghe, sono molto amiche.

Dal Garda il gruppo ha seguito gli Eurovision tifando per i Maneskin. Intanto Chiara nelle storie ha condiviso anche una grande novità. Ha infatti avviato una collaborazione con la Nespresso creando una linea firmata dal brand.

Su suo account Instagram poi, seguito da ben 23 milioni di follower, sia nel feed che nelle storie sono apparsi numerosi scatti dal soggiorno. Stessa cosa per Fedez. La famiglia si mostra felice al fianco dei loro amici.