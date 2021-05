Francesca Fialdini si ferma: la clamorosa decisione. Cosa succede ora

Francesca Fialdini si ferma: la clamorosa decisione. Salta la puntata di “Da noi… a ruota libera” prevista per domenica prossima. Cosa succederà ora?

“Da noi… a ruota libera” è la trasmissione di Francesca Fialdini che va in onda subito dopo l’appuntamento di “Domenica In“. Il format, alla sua seconda edizione, intrattiene i telespettatori proponendo interviste di personaggi famosi, ma anche storie che abbiano come protagonisti delle persone comuni. Il programma, che va a chiudere in bellezza la domenica di Rai 1, ha sempre avuto un ottimo riscontro in termini di share.

Se quest’oggi “Da noi… a ruota libera” andrà regolarmente in onda, per la prossima settimana i vertici dell’emittente televisiva avrebbero preso una decisione clamorosa. A Francesca Fialdini, inaspettatamente, è stato imposto uno stop. Cosa succederà ora?

Francesca Fialdini si ferma: la clamorosa decisione

Salterà l’appuntamento di domenica 30 maggio con “Da noi… a ruota libera”. Il programma di Francesca Fialdini, che ha debuttato nel settembre del 2019, non sarà trasmesso a causa di una modificazione del palinsesto. Dopo “Domenica In”, infatti, andrà in onda il festival musicale dello “Zecchino d’Oro“, che quest’anno, per motivi legati alla pandemia, si svolgerà in un unico appuntamento.

Il programma della Fialdini riprenderà regolarmente domenica 6 giugno, e terrà compagnia ai telespettatori ancora per quattro settimane: la puntata conclusiva è infatti prevista per domenica 27 giugno. Al pari di “Domenica In”, “Da noi… a ruota libera” andrà incontro a tre mesi di fermo, per poi riprendere a settembre, con l’inizio della nuova stagione televisiva. Non è ancora certo, tuttavia, che la trasmissione venga rinnovata per una terza edizione.

Indubbiamente, il format della Fialdini si è rivelato vincente anche quest’anno. Visti gli ottimi ascolti, è assai probabile che “Da noi… a ruota libera” venga confermato per una nuova edizione.