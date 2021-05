Gf Vip, ex concorrente spara a zero sul programma: l’accusa è gravissima

Un ex tronista del programma “Uomini e Donne” ha confidato i suoi sogni, il desiderio di costruirsi una famiglia e ha sparato a zero “Gf Vip”.

A parlare del “Grande Fratello Vip” e di molto altro ancora è stato Lorenzo Riccardi, ex tronista ed opinionista di “Uomini e Donne”.

Lorenzo si è aperto nella trasmissione radiofonica “Non succederà Più” su Radio Radio, la sua confessione è partita con il parlare di Claudia Dionigi, scelta nello show di Maria De Filippi. Il 22 febbraio 2019 i due si promettevano amore eterno sotto una pioggia di petali di rose negli studi del programma.

La coppia è sulla buona strada dal momento che Lorenzo ha confidato che desiderano una famiglia ed un matrimonio, per il momento sono solo desideri che potrebbero diventare realtà tra non molto.

Lorenzo Riccardi spara a zero sul “Gf Vip” in diretta radiofonica, l’accusa è molto grave

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno il desiderio di mettere su famiglia e di costruire qualcosa di molto più serio. L’ha confessato l’ex tronista di “Uomini e Donne” in una diretta radiofonica in onda su Rai Radio.

Lorenzo e Claudia si sono conosciti e scelti durante il programma di Maria De Filippi, sono molto amati dal pubblico in quanto, nonostante la grande popolarità, sono rimasti umili.

Durante l’intervista Riccardo ha anche sparato a zero sul “Grande Fratello Vip”, programma condotto da Alfonso Signorini, che riaprirà i battenti a settembre con la sesta stagione.

Sul cast stanno girando i primi rumors ed è possibile che anche quest’anno venga fatto il nome di Lorenzo così come avvenuto nelle precedenti edizioni nessuna però andata in porto.

Infatti Loreno non ha mai firmato alcun contratto per intraprendere l’avventura come concorrente della casa più spiata d’Italia. L’ex tronista però da rivolto pesanti accuse al reality show.

Lorenzo Riccardi durante l’intervista radiofonica in onda su Rai Radio ha commentato: ““Il mio nome gira ogni anno, però chissà come mai prendono sempre i cadaveri mentre io resto sempre a casa!”.

L’accusa è stata una vera bomba per il reality show, che sia la volta buona per Lorenzo? Staremo a vedere tra qualche mese.