Cristina Chiabotto ha condiviso un nuovo scatto su Instagram. Nonostante il recente parto, la showgirl si è mostrata in perfetta forma stupendo i fan.

“Le prime passeggiate con te.” Queste le parole di Cristina Chiabotto condivise sotto il suo ultimo post pubblicato su Instagram. Nello scatto la showgirl si mostra al parco con tanto di passeggino. Da poche settimane ha partorito dando vita alla piccola Luce. Una grande emozione per Cristina diventata per la prima volta mamma.

Nonostante il recente parto, nella foto la showgirl si mostra in forma smagliante. Indosso pantaloncini e sneakers sfoggia un fisico mozzafiato. I suoi 620 mila follower si complimentano per la sua linea. Molti notano come sia subito tornata come prima della gravidanza.

“Già in forma”, è uno dei tanti commenti che si legge sotto al post.

Cristina Chiabotto, dopo il parto: ritrova subito la linea

