Si conclude Inter-Udinese, match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle dell’incontro.

L’Inter chiude il campionato con una sonora vittoria per 5-1 sull’Udinese tra le mura di San Siro. I padroni di casa sono passati in vantaggio all’ottavo minuto di gioco grazie ad una rete di Young. L’esterno nerazzurro, dopo uno scambio nello stretto con Lautaro Martinez, da distanza ravvicinata batte Musso con un pallonetto. Ad un minuto dall’intervallo, Eriksen, subentrato a Sensi, trova il raddoppio con un calcio di punizione dal limite deviato dalla barriera.

Nella ripresa, al 56’ arriva il tris nerazzurro grazie ad un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez. Dopo soli 8 minuti anche Perisic si iscrive al tabellino dei marcatori battendo il portiere avversario con un tiro ad effetto dopo l’assist di Vecino. A diciannove minuti dal termine arriva anche la firma di Lukaku che fortunosamente si ritrova sulla traiettoria del pallone dopo la traversa di Sanchez. Al 79′, gli ospiti trovano il gol della bandiera con Pereyra che non sbaglia dagli 11 metri un penalty concesso dal direttore di gara.

Inter-Udinese: il tabellino e le pagelle della gara

Per entrambe le compagini in campo quella di oggi è stata una formalità. L’Inter, difatti, è ormai certa da diverse giornate della vittoria dello Scudetto e con questo successo è salita a quota 91 punti a ben 13 lunghezze dall’Atalanta, impegnata questa sera contro il Milan. L’Udinese, aritmetica salva, invece, conclude il campionato con 40 punti al momento in quattordicesima posizione alle spalle di Genoa, Bologna e Fiorentina.

Leggi anche —> Sampdoria-Parma 3-0. I gialloblu salutano la Serie A

Inter (3-5-2): Handanovic 6 (46’ Padelli 6); D’Ambrosio 6, Ranoccchia 6, Bastoni 6,5; Hakimi 6,5 (57’ Perisic 7), Vecino 6,5, Gagliardini 65, Sensi 6 (39’ Eriksen 6,5), Young 7; Pinamonti 6 (65′ Sanchez 6,5), Lautaro Martinez 7,5 (57’ Lukaku 6,5). A disposizione: I. Radu, Skriniar, de Vrij, Barella, Vidal. Allenatore: Antonio Conte 6,5.

Udinese (3-5-1-1): Musso 5,5 (88′ Gasparini s.v.); Becao 5,5, Bonifazi 4,5, Samir 4,5; N. Molina 4,5, de Paul 6 (68′ Makengo 5,5), Walace 5 (88′ Palumbo s.v.), Stryger-Larsen 5,5, Zeegelaar 5 (58’ Forestieri 6); Pereyra 6,5; Okaka 5,5 (58’ Llorente 5,5). A disposizione: Scuffet, Nuytinck, Ouwejan, Micin. Allenatore: Luca Gotti 5,5.

Arbitro: Manuel Volpi della sezione AIA di Arezzo.

Reti: 8’ Young (I), 44’ Eriksen (I), 55’ Lautaro Martinez (Rigore) (I), 64′ Perisic (I), 71′ Lukaku (I), 79′ Pereyra (U).

Ammoniti: 26’ Lautaro Martinez (I).

Espulsi: –

Note: 2’ e 0′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Lautaro Martinez (I).

Leggi anche —> Il Genoa vince a Cagliari con il gol di Shomurodov

L’ultimo turno di campionato si concluderà stasera con le restanti sei partite in programma che determineranno gli ultimi verdetti della Serie A. Il più rilevante quello relativo alla qualificazione alla prossima Champions League con Milan, Napoli e Juventus in lotta per gli ultimi due posti a disposizione.