L’inaspettato coming out di Rosita Celentano colma il web di gioia, la notizia diverrà subito un caleidoscopio di emozioni.

E’ un tripudio di emozioni quello che si evince fin da subito osservando l’ultimo post della conduttrice, classe 1965, nonché figlia d’arte, la bellissima Rosita Celentano. Ciò accade infatti di pari passo con il concludersi di un evento che resterà con molta probabilità nella storia della musica internazionale, e che vede in primis la penisola italiana emergere grazie al dono di alcuni talenti ben distinti fin dalla più recente edizione del “Festival di Sanremo“.

Scopriamo adesso più nei dettagli di cosa si tratta questa rivelazione a sorpresa della celebre conduttrice ed attrice milanese.

Rosita Celentano: “Come si fa a non amarlo?”, o il coming out che passa alla storia

In seguito all’emozionante trionfo del gruppo rock romano de I Maneskin all'”Eurovision Song Contest 2021“, conclusosi nelle ultime ore, Rosita Celentano ha deciso di contribuire più che degnamente ai loro festeggiamenti. La decisione si manifeste con la conduttrice che deciderà ben presto di professare il vero amore. E di indirizzandolo con immediatezza e totale convinzione verso il gruppo di artisti vincitori con il loro “Zitti e Buoni“.

“Come si fa a non amarlo!?! 😍🤟🏼🌹“, scriverà infatti la conduttrice, riferendosi al cantante Damiano David, nella didascalia di seguito al post condiviso nella prima mattinata di oggi sul suo profilo Instagram. L’immagine di riferimento mostra Damiano vestire metaforicamente i panni dell’attuale simbolo per eccellenza di speranza e rivoluzione, mentre con infinita classe si regala al party ed alla conferenza della vittoria.

Nel frattempo, mentre il gruppo rock si gode i suoi meritatissimi festeggiamenti per il notevole traguardo raggiunto, in molti si appresteranno a condividere la visione di Rosita. Commentando successivamente il post ed affermando di essere pienamente d’accordo con lei. “Infatti come si fa? ❤️🔥“, a non amarlo? Ed ancora: “oltretutto è bellissimo“, scriveranno infine altri fan del cantante e della conduttrice.