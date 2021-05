“La perfezione”. Giulia Salemi toglie il fiato ai suoi followers FOTO

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sui social è sempre più seguita e più amata dai suoi followers

Giulia Salemi è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che partecipa a questo programma, l’avevamo già vista qualche anno fa quando era più piccola e aveva deciso di mettersi in gioco e fare questa esperienza. Non sapeva che per certi versi le avrebbe insegnato tanto ma sarebbe stata anche tanto traumatica: tra un provvedimento disciplinare che l’ha portata ad uscire prima dalla casa e una storia d’amore che non ha dato i frutti sperati, Giulia non ha un bellissimo ricordo di quella edizione.

Giulia Salemi bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Così nel 2020 ha deciso di rimettersi in gioco, sentendosi molto più grande, molto più matura e pronta per fare una esperienza di questo calibro. Non aveva idea che la sua vita sarebbe totalmente cambiata nella casa: tra quelle mura ha conosciuto nuovamente l’amore, Pierpaolo Pretelli, con cui ha cominciato una storia d’amore poco dopo le feste di Natale che si sono tenute davanti alle telecamere a causa del prolungamento. Se per molti il prolungamento del programma è stato un danno, per loro no perché hanno avuto modo di conoscersi meglio e di innamorarsi l’uno dell’altro.

Ad oggi Giulia è una delle donne più amate del mondo dei social e la sua storia d’amore con Pierpaolo prosegue decisamente a gonfie vele: sono sempre più felici, sono sempre più affiatati e soprattutto sono sempre più innamorati l’uno dell’altro.