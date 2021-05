La strepitosa cantautrice e scrittrice italiana ha lanciato la bomba: si tratta di una foto che la immortala mentre è a bagno nella vasca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Proprio oggi, 23 maggio, la bellissima Claudia Lagona (in arte ‘Levante’) compie 34 anni.

Per ringraziare tutti i suoi 884.000 followers per gli auguri ricevuti, la cantante ha pubblicato una foto in cui si mostra senza veli nella vasca da bagno.

Nell’immagine viene inquadrata lei stessa (con una gamba alzata e una mano che regge il doccino come fosse un microfono) e il bagno di casa sua, arredato con un perfetto stile floreale e super colorato.

Nello scatto Levante sfoggia un sorriso smagliante, mentre sembra gridare qualcosa… ma cosa?

Ce lo spiega nella didascalia…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Che bombaaa”, Levante annuncia l’uscita del video “Dall’alba al tramonto” ed i fan esultano

Levante senza veli nella vasca da bagno: la schiuma crea un effetto vedo, non vedo… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Com’è dal vivo?”, la domanda scomoda a Levante sulla FOTO di coppia

Nella didascalia del post la cantautrice spiega cosa voleva gridare dalla cornetta della doccia, impugnata come fosse un microfono: il suo intento era ringraziare tutti i fan per gli auguri ricevuti e per le belle parole spese in occasione del suo trentaquattresimo compleanno.

Ecco la descrizione del post: “Lo grido da qui: GRAZIE A TUTTI“.

La foto ha ricevuto più di 47.000 mi piace ed oltre 300 commenti, tra i quali si legge: “Auguri amore, lo vuoi capire che sei la mia vita?“, “Grazie a te per farmi vivere dall’alba al tramonto“, “Tantissimi auguri Claudia! Ti auguro ogni bene perché lo meriti davvero“, oppure “Ma è casa nuova? Una meraviglia come te!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Nella foto, pubblicata circa cinque ore fa, Levante si mostra dunque come mamma l’ha fatta, ma coperta dalla schiuma: via libera allo zoom!