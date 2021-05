Un tifoso di 14 anni è morto nella serata di ieri durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Atletico Madrid che ha conquistato il campionato spagnolo.

Nel pomeriggio di ieri, si è conclusa la Liga spagnola. L’Atletico Madrid, battendo 2-1 in rimonta il Valladolid nell’ultimo turno di campionato, è riuscita a conquistare il titolo, l’undicesimo della propria storia. Dopo la vittoria, i tifosi dei Colchoneros hanno dato il via ai festeggiamenti in strada, durante i quali un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita.

La vittima, secondo quanto ricostruito, si trovava a bordo di un veicolo con la testa fuori dal finestrino. Per cause ancora da accertare, il 14enne ha sbattuto contro il muro di un parcheggio. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei paramedici.

Tragedia a Madrid nella serata di ieri, sabato 22 maggio, durante i caroselli dei tifosi per la vittoria dell’Atletico Madrid. Un ragazzo di 14 anni è morto durante i festeggiamenti in Plaza de Cánovas del Castillo, dove si erano riversati centinaia di sostenitori della squadra biancorossa.

Secondo quanto riporta la redazione del quotidiano spagnolo El Pais, il giovane era a bordo di un furgone, insieme ad altri ragazzi, con parte del corpo fuori dal finestrino, quando all’entrata di un parcheggio, ha battuto violentemente la testa contro un muro.

Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno provato a rianimare l’adolescente per più di un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I medici alla fine si sono dovuti arrendere constatando il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale della capitale spagnola che hanno avviato tutte le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Dai primi riscontri, pare che il gruppo di giovani stesse per parcheggiare il veicolo per poi raggiungere gli altri tifosi in piazza e festeggiare la vittoria della loro squadra del cuore.

La salma, scrive El Pais, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’esame autoptico. L’autopsia verrà effettuata nelle prossime ore presso l’Istituto di anatomia forense, a Valdebebas.