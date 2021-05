Maneskin e la squalifica per droga: arriva la nota ufficiale

E’ stata divulgata, dall’organizzazione dell’Eurovision 2021 una nota stampa sul caso “droga” per i Maneskin, la band italiana vincitrice dell’evento.

Che macello Maneskin! Dopo la clamorosa vittoria di ieri sera all’Eurovision Song Contest 2021, dalla Francia hanno iniziato a circolari delle fake news lanciate dal Paris Match Magazine. Sembrerebbe, secondo i giornalisti francesi, che Damiano David, frontman del gruppo romano, abbia sniffato della cocaina in diretta.

Il cantante si è pronunciato sulla vicenda smentendo le taglienti accuse dicendo di non aver fatto uso di droga durante l’evento e che non ne fa uso nella vita privata.

Sulla vicenda si è pronunciata l’organizzazione dell’evento, l’European Broadcasting Union ha diramato un comunicato stampa per stemperare un po’ gli umori.

“Siamo consapevoli delle voci che riguardano il video dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest nella Green Room di ieri sera. La band ha fortemente smentito le accuse di consumo di droga e il cantante in questione farà un test antidroga volontario dopo l’arrivo a casa. Lo hanno chiesto loro stessi ieri sera ma non siamo riusciti ad organizzarlo. La band, il loro management e il capo della delegazione ci hanno informato che non erano presenti droghe nella Green Room e hanno spiegato che si era rotto un bicchiere al loro tavolo e che il cantante stava pulendo. L’EBU può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco. Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito”.