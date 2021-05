La vittoria dei Maneskin sporcata dall’oltraggiosa accusa: “Niente da nascondere”

I Maneskin sono i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021. A pochi momenti dalla gloria, devono fronteggiare un’accusa oltraggiosa. La loro risposta ufficiale

Il prestigioso premio dell’Eurovision Song Contest torna in Italia dopo più di 30 anni. L’ultimo interprete del nostro paese a raggiungere tale traguardo fu Toto Cutugno nel 1990. Ieri, 22 Maggio 2021, all’Ahoy Arena di Rotterdam, nei Paesi Bassi, tale onore è toccato alla giovanissima band dei Maneskin composta da Damiano David (voce), Thomas Raggi (chitarra), Victoria De Angelis (basso) e Ethan Torchio (batteria).

Con il loro brano Zitti e buoni (già vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo) hanno battuto, grazie al televoto, gli artisti di Francia e Svizzera, rispettivamente al secondo e terzo posto con Barbara Pravi (Voilà) e Gjon’s Tears (Tout l’Univers).

I musicisti romani sono saliti sul gradino più alto del podio con il grido liberatorio di “Rock’n’roll never dies”. Nemmeno il tempo di festeggiare appropriatamente e di godere dell’orgoglio di tutta Italia, devono già fronteggiare la prima, gravissima polemica. Un’accusa pende sulla testa del loro componente più in vista.

Maneskin. La spregevole accusa sferrata contro Damiano David

Damiano David, leader e voce della band, è nel mezzo della bufera a causa di un’accusa oltraggiosa arrivata nei suoi confronti, a quanto pare, dalla stampa francese. Complice un video in cui lo si vede abbassarsi durante la competizione dell’Eurovision Song Contest, qualcuno ha addotto che stesse sniffando cocaina in quel momento.

Il giovane musicista ha risposto a dovere in conferenza stampa, spiegando i motivi delle sue mosse “compromettenti”. Ha spiegato ai giornalisti che non fa assolutamente uso di sostanze stupefacenti ma, semplicemente, il suo partner del gruppo, il chitarrista Thomas Raggi, aveva rotto un bicchiere.

Damiano ha detto queste parole: “No cocaine, guys, please. I don’t do drugs” (Traduzione: Non era cocaina, ragazzi. Non uso droghe).

I Maneskin hanno successivamente scritto una dichiarazione apparsa sul loro profilo social ufficiale. Si legge: “Siamo scioccati all’idea che qualcuno possa pensare che Damiano faccia uso di droghe. Siamo contro l’uso di sostanze stupefacenti e non abbiamo mai assunto cocaina. Siamo pronti anche a fare le analisi, non abbiamo niente da nascondere. Siamo qui solo per suonare la nostra musica e siamo estremamente felici per aver vinto l’Eurovision. Grazie per il supporto. Il rock’n roll non muore mai. Vi amiamo”.

Davvero una brutta macchia in un momento tanto raggiante. Un’uscita infelice che speriamo non intacchi la soddisfazione di questi giovanissimi interpreti, orgoglio italiano.