Mara Venier insieme al marito festeggia il momento più bello – FOTO

Un momento davvero magico da convivere con suo marito, quello dedicato ai festeggiamenti per la conduttrice Mara Venier nella giornata di ieri.

Una giornata ricca di festeggiamenti è stata quella di ieri, sabato 22 maggio, per l’amata conduttrice di origini veneziane, Mara Venier. La famiglia della “Zia Mara” si è riunita presso il quarto piano di Palazzo Pamphilj nella suggestiva location immersa nell’arte di Terrazza Borromini. In quel della capitale, la famiglia riunita e la splendida vista su Sant’Agnese in Agone cos’altro si potrebbe desiderare ulteriormente?

Mara Venier, i festeggiamenti e l’emozionante momento della madrina

Dopo aver trascorso la serata precedente in dolce compagnia del fratello e di altri loro amici, i festeggiamenti sembrano continuare per il meglio. Le celebrazioni successive saranno dedicate alla piccola Carlotta. La bimba nata dall’amore tra la sua cara amica nonché collega, la giornalista Eleonora Daniele ed il suo compagno Giulio Tassoni. Per la ricorrenza del suo battesimo. Mara avrà l’onore di essere la madrina della piccola e di celebrare l’evento, in seguito ad un lunghissimo anno di divieti e restrizioni, assieme alle persone per lei più care.

“Stamattina battesimo di Carlotta“, scriverà nella didascalia al gioioso scatto di gruppo ed occasionalmente ornato di bianco condiviso sul suo profilo Instragram. “Grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia …emozionata per essere la madrina …..evviva Carlotta evviva la vita ❤️❤️“.

Un inno alla vita e all’amore, si conferma così il weekend della Zia Mara in preda alla contentezza. A confermare ancor di più questa tesi, oltre ad i dettagli di alcuni momenti clou della giornata condivisi attraverso le sue storie, sarà soprattutto l’affetto di altri personaggi dello spettacolo molto legati alla conduttrice. Come ad esempio i messaggi ricevuta dal regista Ferzan Ozpetek e l’ex gieffina Rebecca De Pasquale.