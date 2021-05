“Domenica In”, Mara Venier interrompe la diretta: edizione straordinaria del TG per la tragedia sul Lago Maggiore, accaduta nella tarda mattinata di oggi.

Questa mattina si è consumata una terribile tragedia sul Lago Maggiore, il tutto è accaduto nella tarda mattinata. Sembrava una normalissima domenica di relax quando una cabina della funivia che collega Stesa al monte Mottarone è precipitata da un’altezza di circa 80 metri.

Lo schianto è stato fortissimi, la cabina della funivia si è deflagrata all’istante, il bilancio delle vittime è impressionante. Al momento sono tredici i morti, tre i feriti in condizioni gravissime tra cui due bambini.

La notizia si è diffusa rapidamente e nel pomeriggio Mara Venier in onda come sempre su “Domenica In” ha interrotto la trasmissione per dare la linea al Tg 1 per un’edizione straordinaria.

Domenica In, Mara Venier interrompe la diretta: “Non è facile continuare adesso”, linea al TG per la tragedia della funivia.

La diretta di “Domenica In” condotta da Mara Venier è stata interrotta per un edizione straordinaria del telegiornale del Tg 1.

Mara ha dovuto interrompere l’intervista all’attore Pierfrancesco Favino: “Ti chiedo scusa, devo dare la linea al TG 1, c’è un’edizione straordinaria, ci sono aggiornamenti, ci sono delle vittime.”

Al termine dell’edizione speciale del Tg Mara era molto scossa, per cercare di riprendere in mano la situazione ha esordito dicendo: “Non è facile continuare adesso, parliamo di 12 vittime, più due bambini molto gravi. Sono notizie che non vorremmo mai, mai sentire, ma per quanto mi riguarda un abbraccio alle famiglie. Siamo addoloratissimi. È tutto molto difficile.”

Durante la diretta di oggi 23 maggio 2021, il numero delle vittime era dodici, poi cresciuto nelle ore successive.

Pierfrancesco Favino capendo la situazione si è allacciato alla conduttrice dicendo: “È molto complicato, qualsiasi cosa si possa dire ora è abbastanza inutile”.

Mara prima di riprendere la consueta scaletta del programma conclude dicendo: “Non vorrei mai sentire questo”.