La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 maggio. Il tragico bilancio è stato confermato dalle autorità locali.

Ennesimo episodio di violenza nel Minnesota, negli Stati Uniti d’America. Siamo a Minneapolis, capoluogo della contea di Hennepin, dove 2 persone hanno perso la vita in una sparatoria. La notizia della tragedia, consumata nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 maggio, è stata confermata dalle autorità locali. Il bollettino riportato nei rapporti ufficiali, citati dalla CNN, è drammatico: 2 morti e 8 feriti.

Sparatoria nel centro di Minneapolis, dove è stato ucciso George Floyd

Secondo i primi elementi delle indagini, all’origine del conflitto a fuoco vi è un acceso diverbio in seguito degenerato nel peggiore dei modi. Le vittime sono due uomini adulti; mentre tra i feriti, solo uno è stato dichiarato in condizioni critiche. A pochissimi giorni dall’anniversario dell’ingiusta morte di George Floyd – deceduto a causa di abusi e soprusi messi in atto degli agenti di polizia – ieri un nuovo massacro ha avuto come epicentro il cuore della città.

Stando a quanto riportano le forze dell’ordine locali su Twitter, sale a 10 il numero totale delle vittime, rispettivamente 5 uomini – di cui 2 deceduti e il terzo in condizioni critiche – e 5 donne. Accorsi sul posto, gli agenti hanno transennato e isolato la scena del crimine e annunciato il “completo ripristino dell’ordine“. Nelle dichiarazioni ufficiali si legge che il crimine ha avuto luogo nel centro città, proprio dove un anno fa George Floyd è stato ucciso da un agente di polizia. Era il 25 maggio 2020 quando l’afroamericano – ora simbolo del movimento Black Lives Matter – ha smesso di respirare per colpa della violenza disumana di un ufficiale.

La polizia locale ha annunciato l‘avvio alle indagini investigative per ulteriori accertamenti su cause e dinamiche del pluriomicidio.

