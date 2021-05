Le pagelle e il tabellino dell’ultimo turno di questo campionato di Serie A tra Napoli-Verona, appena terminato.

Il Napoli dice addio alla Champions League rovinandosi con le proprie mani. Il pareggio con un Verona che non stava inseguendo nulla in questa ultima gara ha compromesso la prossima stagione per gli azzurri.

Al 61′ la squadra di mister Gattuso passa in vantaggio su azione confusa in area di rigore da calcio d’angolo, il pallone vaga in area e il primo a colpirlo col destro è Rrahmani che buca Pandur e non esulta.

Al 69′ ecco il gol che brucia le speranze del Napoli: palla in verticale del Verona da dietro il centrocampo, Hysaj buca clamorosamente l’intervento e si lascia infilare da Faraoni, l’esterno scaligero entra in area, calcia forte col destro e batte Meret.

Napoli-Verona: le pagelle

