Un Posto al Sole anticipazioni 23 maggio: Vittorio in partenza

Un Posto al Sole si prepara ad andare in onda domani con una puntata tutta nuova. Vittorio vuole partire per Madrid per vedere Alex, Speranza cosa farà?

Roberto Ferri sta continuando la sua lotta per riuscire a salvare i Cantieri ma Pietro Abbate gli sta rendendo le cose veramente difficili. Tra l’altro ha scoperto chi è: il figlio di suo suocero, l’uomo che ha ucciso erroneamente durante un diverbio molti anni fa. Pietro, che all’epoca era solo un bambino, è cresciuto e ha deciso di vendicarsi portando Roberto al fallimento. Adesso è pronto a sferrare un nuovo attacco tramite Alberto Paladini che sarà molto contento di partecipare.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Da quando Speranza è arrivata a Napoli, Vittorio non riesce più a tenere fede ad Alex. I due sono stati insieme per diverso tempo, poi Alex è partita per Madrid e ha deciso di lasciarlo, ma lui le ha promesso che le sarebbe stato fedele e che l’avrebbe aspettata, senza uscire con nessuna ragazza. Questa sua volontà di mantenere la promessa ha cominciato a vacillare quando Speranza, la nipote di Mariella, è arrivata a Napoli e ha fatto subito breccia nel cuore del giovane Del Bue. Vittorio, deciso ad allontanarla da sé, ha intenzione di partire per Madrid.

Speranza solo in questo momento si rende conto che sta alterando tutti gli equilibri in casa e questa consapevolezza la desterà dal voler rimanere a Napoli, anzi, deciderà di fare ritorno al suo paese.