“Uomini e Donne”, il colpo di scena: una nota coppia si dice addio

Si interrompe la conoscenza fra due amati protagonisti di “Uomini e Donne”: il colpo di scena ha lasciato gli utenti interdetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

A “Uomini e Donne” i colpi di scena non finiscono mai. Nel corso delle ultime settimane, i telespettatori hanno assistito ai siparietti più disparati. A tenere banco, durante le recenti puntate, è stato lo scontro fra la dama più discussa del parterre, Gemma Galgani, e la nuova arrivata Isabella. Le due, che non si stanno affatto simpatiche, non perdono mai l’occasione per accusarsi l’un l’altra.

Altro tema molto discusso è la frequentazione fra Elisabetta e Luca, che stando agli ultimi risvolti sembrerebbe terminata. La dama, non sentendosi ricambiata dal cavaliere, avrebbe deciso di chiudere la conoscenza e di guardarsi attorno. Lo stesso è accaduto per un’altra nota coppia, i cui presupposti lasciavano invece ben sperare. Nel corso della registrazione del 19 maggio, i due avrebbero deciso di interrompere la frequentazione: i motivi.

NON PERDERTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci e il “bacio” della domenica: la FOTO lascia tutti di stucco

“Uomini e Donne”, conoscenza interrotta: il colpo di scena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

NON PERDERTI ANCHE —> Uomini e Donne, la verità su Elisabetta e Luca: “Io trattata malissimo”

Anche fra Ida e Gabriele la situazione non sarebbe affatto rosea. La dama di Brescia, che aveva deciso di conoscere il cavaliere su suggerimento della stessa conduttrice, non si è detta convinta della frequentazione. Durante la registrazione del 19 maggio sono emerse tutte le problematiche interne al rapporto, che era ancora agli albori: i due si sarebbero telefonati raramente, preferendo comunicare tramite messaggio.

Una situazione che la Platano, ad un certo punto, ha iniziato a non gradire. Gabriele, seriamente preso dalla dama, ha quindi cominciato a chiamarla con più frequenza, non mancando di dedicarle anche canzoni romantiche. Nonostante l’impegno del cavaliere, che stava tentando il tutto per tutto pur di conquistarla, Ida ha voluto comunque interrompere la frequentazione, non sentendosi coinvolta come avrebbe voluto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Alcuni telespettatori reputano che la Platano non abbia ancora superato l’esperienza con Riccardo Guarnieri. Solo il tempo fornirà al pubblico le risposte tanto attese.