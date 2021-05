Sabrina Salerno ha condiviso un nuovo scatto su Instagram. Si tratta di un primo piano in cui si mostra in bikini. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno ha lasciato i fan senza fiato. La nota attrice e showgirl ha condiviso un nuovo scatto su Instagram. Si tratta di una foto in cui si mostra in primo piano. Indosso solo il bikini che mostra il suo decollete.

Classe 1968, Sabrina sfoggia un fisico mozzafiato. E’ il suo fascino intramontabile a conquistare i fan. Negli ultimi trent’anni la ligure ha saputo stupire il pubblico grazie al suo talento e le sue curve.

Sulla sua seguitissima pagina Instagram condivide scatti di vita personale e professionale. In ogni foto mostra la sua linea perfetta conquistandosi innumerevoli like e complimenti.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > Sabrina Salerno in intimo e di schiena, si abbassa e si rischia l’infarto – FOTO

Sabrina Salerno, fascino intramontabile: sempre più bella

Per vedere la foto di Sabrina Salerno in bikini, vai su Successivo