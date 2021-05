Precipita cabina della funivia: il bilancio è drammatico

Un gravissimo incidente si è verificato sulla funivia Stresa-Mottarone (Verbania): una cabina sarebbe precipitata nel vuoto. Sale a 13 il bilancio dei morti.

Un tragedia quella registratasi in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, questa mattina, domenica 23 maggio. Stando a quanto riporta la redazione di Tgcom24, una fune della funivia Stresa-Mottarone avrebbe ceduto. Di conseguenza una cabina si sarebbe staccata, precipitando nel vuoto da uno dei più alti del tracciato.

Sono tredici le vittime del gravissimo incidente, ma il bilancio potrebbe essere destinato ad aumentare. Feriti gravemente anche due bambini di 5 e 9 anni, trasportati d’urgenza in ospedale in eliambulanza. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco e le squadre del Soccorso Alpino.

Verbania, tragedia sulla funivia: almeno otto morti dopo caduta nel vuoto di una cabina

Tredici vittime, di cui ancora non si conosce l’identità, e due bambini di 5 e 9 anni trasportati in ospedale in gravi condizioni. Questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina fa nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola sulla funivia Stresa-Mottarone.

Per cause ancora da chiarire, riporta Tgcom24, una fune avrebbe ceduto, provocando la caduta nel vuoto – da uno dei punti più alti del tracciato- di una cabina che si è schiantata al suolo accartocciandosi. Su di essa, come confermato dal sindaco di Arona, Federico Monti, stavano viaggiando 15 persone.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco ed il Soccorso alpino i quali si sono lanciati nel recupero dei corpi. Le persone rimaste ferite sono state immediatamente trasportate in ospedale, tra queste i due bambini di cui sopra che pare si trovino in codice rosso. Proprio per loro sul posto sarebbe sopraggiunta un’eliambulanza dell’ospedale Regina Margherita di Torino.

Nelle operazioni di soccorso, purtroppo, un camion dei pompieri si sarebbe ribaltato. Fortunatamente tutti illesi. Il traffico sino alla vetta è stato interrotto per evitare interferenze con le operazioni di salvataggio.

La drammatica vicenda ha sconvolto l’intera zona. Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che si sta recando sul posto, sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia del Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini feriti con ogni speranza possibile nel cuore. È una tragedia enorme che ci toglie il fiato“