Vincono i Maneskin, arriva l’omaggio più prestigioso – FOTO

I Maneskin hanno regalato all’Italia intera l’orgoglio per la vincita all’Eurovision Song Contest. Arrivano congratulazioni diffuse, anche da un personaggio di alto profilo e inaspettato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

“Rock’n’roll never dies”. Con questa frase, urlata in un impeto di trionfo, il gruppo romano dei Maneskin è salito sul gradino più alto del podio dell‘Eurovision song contest.

I giovanissimi musicisti hanno riportato il prestigioso premio in Italia a distanza di più 30 anni. L’ultimo a riuscire nell’impresa fu Toto Cutugno nel 1990. Prima di lui solo Gigliola Cinquetti nel lontano 1964. I ragazzi hanno sbaragliato la concorrenza, facendo il colpaccio al fotofinish. La giuria di esperti ed ex concorrenti della gara aveva posto nelle prime posizioni i rappresentanti di Francia e Svizzera. Ma, si sa, quello che conta è il parere degli spettatori che, nella realtà concreta dei fatti, sono loro che comprano i dischi e i biglietti dei concerti. Così, con il televoto, la giuria popolare si è espressa: i Maneskin compiono il sorpasso e raggiungerli è una missione impossibile.

La loro vittoria è un dono prezioso a una nazione intera, vessata da un anno di dolore per la crisi sanitaria ed economica. Non solo, grazie a loro sarà l’Italia a ospitare la manifestazione il prossimo anno.

Molti sono gli attestati di stima e i messaggi di congratulazioni. Ne arriva uno inaspettato da un personaggio politico di altissimo profilo.

I Maneskin ricevono le congratulazioni inaspettate di un politico di spicco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeconte_ufficiale)

L’ex premier Giuseppe Conte ha espresso sui propri profili social la soddisfazione per la vittoria dei Maneskin all’Eurovion song contest. Ha pubblicato, infatti, una foto della band, unita a un messaggio di congratulazioni per essere risultati vittoriosi su un palco internazionale di tale livello.

I giovani musicisti sono giunti al primo posto in una rosa di ben 39 nazioni in gara dalle fasi iniziali.

LEGGI ANCHE —-> I Maneskin nella Storia: hanno vinto l’Eurovision

Giuseppe Conte è un esponente politico che, nel bene e nel male, ha segnato una pagina storica del nostro paese, quella legata all’ultimo anno, lacerato dallo scoppio della pandemia da Coronavirus. L’ex presidente del Consiglio ha ottenuto molti consensi per la sobrietà, l’impegno, l’integrità dimostrata fino allo stremo. Difficile districarsi in una situazione tanto complicata e inaspettata, senza precedenti. Le critiche mosse sono state tante, così come le dimostrazioni di sostegno che tuttora riceve.

TI POTREBBE INTERESSARE >>> Fedez. I Maneskin vincono e lui reagisce nella maniera più bella – FOTO

Dotato di estrema sensibilità, le sue pagine social spesso non sono dedicate solo alla politica ma, senza strafare, racchiudono anche riflessioni e testimonianze personali su quello che accade nel nostro paese.

Recentemente aveva parlato proprio di musica, regalando un ultimo, estremo saluto al cantautore siciliano Franco Battiato. “E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire. Ciao Maestro” – aveva scritto citando il brano Prospettiva Nevski.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeconte_ufficiale)

Ha anche appoggiato il rapper Fedez per le sue esternazioni contro la censura avvenute in occasione del Concerto del 1° Maggio.