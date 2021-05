Taylor Mega fa salire la temperatura su Instagram pubblicando uno scatto infuocato in bikini esagerato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Elisa Todesco, in arte Taylor Mega, è un’imprenditrice ed influencer di livello assoluto. La 27enne è diventata famosa un paio di anni fa prendendo parte a reality show di successo come ‘Grande Fratello Vip e ‘L’isola dei famosi’. I suoi numeri su Instagram sono eccezionali: la classe 1993 vanta ben 2,6 milioni di followers.

Taylor ha un marchio di bikini tutto suo dal nome “Mega Swim’ e ha ideato un’applicazione piuttosto interessante che ha raccolto in poco tempo un numero incredibile di abbonamenti. Nell’app la ragazza posta Workout, meditazione, consigli alimentari, stile di vita e consigli sul recupero della forma fisica. L’ultima fotografia apparsa sul suo profilo ha mandato i seguaci in subbuglio: la 27enne mostra il suo fisico da urlo.

Taylor Mega, bikini da urlo: fisico e curve in mostra

Taylor quest’oggi ha fatto un giro in barca a Montecarlo. Questo pomeriggio c’è stata una grande “sfilata” di Vip nel Principato: in questo weekend c’è stata la gara di Formula 1 (per la cronaca: vinta da Max Verstappen). La 27enne ha sfoderato un bikini estremamente sexy: la posa fa sognare tutti e le gambe accavallate sono uno spettacolo sensuale.

Il lato A della ragazza è stupefacente: le sue curve mandano in estasi i followers. La classe 1993 ha riportato una provocazione in didascalia: “Tu solo promozioni io coppa dei campioni”, si legge. Gli utenti si stanno scatenando nei commenti e gli apprezzamenti sul corpo dell’influencer sono tantissimi. “Visione celestiale”, ha scritto un suo follower.

La nativa di Udine, qualche giorno fa, condivise una fotografia da arresto cardiaco in cui indossava pantaloncini decisamente troppo corti con didietro in vista.