Accadde oggi. Il 24 Maggio è il 144° giorno del calendario gregoriano. Mancano 221 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 24 Maggio è la Giornata europea dei parchi e dei giardini. Ricorre la festività in onore di Maria Ausiliatrice. Si ricordano San Davide I di Scozia, re di Scozia, San Manaen, dottore e profeta della Chiesa di Antiochia e San Simeone Stilita il Giovane, anacoreta.

1543 – Muore l’astronomo polacco Niccolò Copernico

1686 – Nasce il fisico e ingegnere Daniel Gabriel Fahrenheit

1738 – Fondata la Chiesa metodista

1819 – Nasce la regina Vittoria del Regno Unito

1895 – Il commediografo omosessuale Oscar Wilde viene trovato colpevole di reati contro la morale

1900 – Nasce il commediografo Eduardo De Filippo

1915 – L’Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella Prima guerra mondiale

1941 – Nasce il cantautore Bob Dylan

1943 – Josef Mengele diventa capo ufficiale medico del Campo di concentramento di Auschwitz

1956 – Si tiene il primo Eurovision Song Contest a Lugano

1961 – Cipro diventa membro del Consiglio d’Europa

1966 – Nasce l’ex calciatore Eric Cantona

1968 – Alcuni studenti danno fuoco alla Borsa di Parigi

1968 – Viene inaugurato l’Arco della Porta a Saint Louis (Missouri)

1969 – Nasce la showgirl Nathalie Caldonazzo

1974 – Muore il musicista jazz Duke Ellington

1976 – Entra in servizio il Concorde

1981 – Nasce il cuoco e personaggio televisivo Simone Rugiati

1993 – L’Eritrea ottiene l’indipendenza dall’Etiopia

1993 – La Microsoft rilascia Windows NT

1994 – Muore assassinata in Somalia la giornalista Ilaria Alpi insieme a Miran Hrovatin per le loro inchieste sul traffico internazionale di rifiuti tossici e armi

2001 – Il 15enne Temba Tsheri è la persona più giovane ad aver scalato l’Everest

2008 – Dopo 240 anni di monarchia, in Nepal viene proclamata la repubblica federale

2019 – Si tiene la manifestazione Fridays for Future promossa dall’attivista svedese Greta Thunberg in cui milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per il Secondo Sciopero Globale per il Clima