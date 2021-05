Aida Yespica, la schiena è tutta scoperta: non c’è competizione… – FOTO

La bellissima ex gieffina ha pubblicato un nuovo post composto da tre foto: il web è esploso in meno di un’ora.

La strepitosa modella, showgirl e attrice venezuelana ha creato il panico sul web, in seguito alla pubblicazione di molteplici IG stories (come il selfie in bianco e nero mostrato nell’immagine), nonché al caricamento di un post, in cui Aida si mostra con la schiena tutta scoperta.

Le foto postate oggi sono state super apprezzate dai seguaci della Yespica, tanto da aver ricevuto quasi 4.000 mi piace e più di 40 commenti in un’ora soltanto.

Il primo dei tre scatti la immortala mentre accenna un sorriso, il secondo mentre ha un’espressione piuttosto seria e il terzo mentre ride di cuore: i fan la adorano in ogni versione!

Il suo sempre aggiornato profilo Instagram è dunque super popolare e, attualmente, è arrivato a contare più di 830.000 followers.

Siete curiosi quindi di vedere il post più cliccato del momento? Tenetevi forte…

Aida Yespica, la FOTO che ti fa volare: semplicemente un’incanto!

