Alberto Matano ha battuto Barbara D’Urso: per la conduttrice sono in atto chiusure senza precedenti dei suoi programmi televisivi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

A poco a poco “mamma Rai” sta riconquistando il pubblico televisivo del pomeriggio di Rai Uno. Con la “Vita in diretta” Alberto Matano sta battendo tutti i record e soprattutto non c’è storia con “Pomeriggio Cinque“. Il programma di Barbara D’Urso sta ottenendo ascolti alquanto bassi visto che i telespettatori preferiscono il conduttore calabrese e lo stanno dimostrando virando verso il talk show della tv di Stato.

Il successo lo si deve alla presenza del solo Matano che senza Lorella Cuccarini al suo fianco sta riscuotendo ascolti molto più alti rispetto a prima superando anche lo storico “Pomeriggio Cinque“. Il 48enne nativo di Catanzaro ha così dimostrato di essere capace di reggere uno show da solo senza l’ausilio e la fama di personaggi come la Cuccarini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Barbara D’Urso è fidanzata? Le FOTO che mostrano la verità

Alberto Matano contro Barbara D’Urso: programmi cancellati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Beautiful, un personaggio farà una fine orribile: i fan sono già sconvolti

“La vita in diretta” con Alberto Matano da solista sta riscuotendo un successo immenso con il 20% di share ottenuto negli ultimi tempi, battendo appunto anche un programma molto amato dal pubblico “Pomeriggio Cinque”, sotto la guida di Barbara D’Urso. Non è il primo show della conduttrice napoletana che Mediaset decide di cancellare, già “Live non è la D’Urso” è scomparso per far spazio a “Avanti un altro”, diretto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Un collega di Alberto Matano, Giancarlo De Andreis, ha affermato che “il pubblico de La vita in diretta è esploso sotto la guida di Alberto Matano”, sottolineando la bravura del presentatore calabrese che da solo si sta prendendo molte soddisfazioni e i telespettatori lo amano e seguono con molto affetto e stima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

Il pubblico aspetta con ansia di trascorrere l’intero pomeriggio con lui e gli interessanti servizi e reportage del noto programma padrone della Tv dalle 17:05 fino alle 18:45, quando inizia poi “L’Eredità“, condotto da Flavio Insinna.