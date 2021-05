“Palleggi meglio del tuo compagno”, Alessia Macari stupisce i fan con il pallone in bikini – VIDEO

Alessia Macari ha condiviso un video in cui palleggia con un pallone mentre è sulla spiaggia e indossa solo un bikini nero molto succinto: un incanto

La showgirl Alessia Macari ha fatto strabuzzare gli occhi dei suoi fan su Instagram con un video da urlo in cui gioca con un pallone e anzi palleggia come i migliori calciatori e anche meglio. Il video, come quelli che si pubblicano di solito sul social network più usato, dura solo qualche secondo ma tanto è bastato ai suoi fan per cominciare a mandarle tanti like e commenti, anche scherzosi e irripetibili o come quello di un utente che ha affermato: “Palleggi meglio del tuo compagno”.

La bella showgirl infatti è sposata con un calciatore, centrocampista o ala dell’Ascoli in prestito dal Benevento, Oliver Kragl, che la corteggiata per lungo tempo prima di ottenere la sua attenzione e finire per fidanzarsi e sposarsi il 12 giugno di due anni fa.

Alessia Macari, il video in cui palleggia meglio di un calciatore in bikini

