Anna Tatangelo, senza veli in copertina t’invita nel posto più bello – VIDEO

Anna Tatangelo, senza veli in copertina t’invita nel posto più bello. Il video che non lascia spazio all’immaginazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Mancano solamente quattro giorni al rilascio del nuovo disco di Anna Tatangelo, l’artista che negli ultimi mesi è sempre riuscita ad avere la luce dei riflettori su di sé. La cantante di Sora, infatti, si è concessa svariate volte al pubblico televisivo, partecipando nelle vesti di concorrente a trasmissioni come “Name That Tune – Indovina La Canzone” e “Top Dieci”: esperienze in cui Anna ha dato prova delle sue notevoli capacità.

Nelle ultime settimane, tuttavia, le energie della Tatangelo sono state interamente assorbite dal nuovo album. Si intitola “Annazero” e rappresenta una vera e propria rinascita per l’artista, che ha voluto stravolgere la propria vita dalle fondamenta. Attraverso un video postato nelle Instagram stories, l’artista ha invitato i suoi followers nel posto più bello: non puoi perdertelo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maneskin, il risultato del test antidroga su Damiano

Anna Tatangelo, senza veli t’invita nel posto più bello – VIDEO

Per vederlo, vai su Successivo