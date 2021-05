Antonella Fiordelisi un incanto in verde per strada, che sensualità-FOTO

La bella influencer Antonella Fiordelisi ha condiviso una foto su instagram dove cammina per strada in un look strepitoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Antonella Fiordelisi indossa per strada un mini abito verde fluo con sotto una canotta nera che mette in risalto il seno prorompente. Lo sguardo è fisso in fotocamera mentre cammina con sicurezza per la strada. Nella didascalia scrive:“Il momento preferito del giorno”. La giovane influencer è sempre più sensuale e bella su instagram, in un’altro scatto appare sulla spiaggia tra le onde del mare in un bikini super sexy che lascia scoperto il seno. Scrive sotto alla foto che non vede l’ora di tornare in Costiera al mare.

LEGGI ANCHE>>>“Con te qualsiasi posto è speciale”, Bianca Guaccero splende davanti al mare – FOTO

Antonella Fiordelisi, l’estate da single è sta iniziando

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Sei più bella di lei” Elisa Visari una sirena tra le onde, i fan implodono – FOTO

La storia tra l’influencer Antonella Fiordelisi e l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo è giunta al capolinea. I due sono stati insieme per anni, dimostrando un amore forte e sincero. Ma già qualche tempo fa Chiofalo era caduto in tentazione e aveva tradito l’influencer. Per un momento lei aveva deciso di chiudere la storia, ma poco dopo con le scuse pubbliche dell’ex fidanzato e la promessa di riconquistarla, lei lo aveva perdonato. Questa volta però non pare esserci margine di ripresa. I due si sono lasciati definitivamente. La decisione è stata presa da entrambi, ma a dire del romano è stata l‘influencer ha spingere di più per la fine definitiva.

A quanto dice sempre Chiofalo sui social, l’amore era finito tra i due. Lui ha confessato che forse non avrebbe mai avuto la forza di lasciarla nonostante le cose non andassero bene, ma a fare il passo è stata lei che ha detto stop e lui non ha opposto resistenza. Questo fatto pare però aver provocato fastidio nell’influencer che ha lanciato diverse frecciatine contro l’ex compagno. Forse si aspettava che lui la richiamasse. Sembra essere rimasto del rancore dal lato della Fiordelisi che forse non ha ancora perdonato alcune cose successe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Chiofalo conclude rivelando che sono successe cose gravi tra i due, a cui però non ha fatto rifermento. In fine saluta l’ex e le manda un messaggio di vicinanza, sostenendo che per lei ci sarà sempre e che lui le vuole bene. La giovane e bella influencer è dunque single a Milano, pronta a intraprendere un’estate bollente e a incontrare un nuovo amore forse.