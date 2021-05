Scontro tra due auto e una moto: morto un ragazzo, due feriti

Un ragazzo di 30 anni è morto ieri mattina in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Lizzona, frazione di Ponte nelle Alpi (Belluno).

Ancora sangue sulle strade italiane. Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri a Lizzona, frazione di Ponte nelle Alpi (Belluno). La vittima era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di verifica, si è scontrato prima frontalmente con un’auto e successivamente con un’altra vettura ferma ad uno stop. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato il 30enne in ospedale, dove purtroppo poco dopo è deceduto. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.

Belluno, incidente tra due auto e una moto: muore 30enne, ferite due persone

Incidente mortale nella mattinata di ieri, domenica 23 maggio, a Lizzona, frazione del comune di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno.

La vittima è Claudio Dal Pont, ragazzo di 30 anni residente a Castion, frazione di Belluno. Dal Pont, scrive la redazione del quotidiano locale Il Dolomiti, era alla guida della sua moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un’auto e subito dopo con un’altra vettura ferma ad uno stop all’altezza del bivio per Vich.

Leggi anche —> Agghiacciante scoperta in mattinata all’interno di un’abitazione: indagano i carabinieri

Sul posto è sopraggiunto lo staff medico del 118 che ha soccorso il giovane centauro e, dopo le prime cure, lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Belluno. Qui, i medici hanno provato a salvargli la vita, ma tutti i tentativi si sono rivelati vani: il cuore del 30enne ha smesso di battere poco dopo per le gravi ferite riportate nel violento impatto. In ospedale, scrive Il Dolomiti, anche due persone, che si trovavano a bordo delle auto coinvolte, rimaste ferite e sotto choc.

Leggi anche —> Schianto sulla statale: morto un ragazzo, grave una donna

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto agli accertamenti ed ai rilievi del caso. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Non sono chiare, difatti, le cause che hanno provocato lo scontro costato la vita al 30enne.