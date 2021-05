“Con te qualsiasi posto è speciale”, Bianca Guaccero splende davanti al mare – FOTO

Bianca Guaccero ha condiviso poche ore fa una bellissima foto in riva al mare che ha incanto i suoi numerosi fan sui social network

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La conduttrice di “Detto Fatto” Bianca Guaccero ha incantato i suoi fan sui social con uno scatto bellissimo molto artistico al mare. È seduta su uno scoglio in mezzo a una spiaggia e dietro di lei si scorgono due figure mentre il sole è calante e mostra un meraviglioso tramonto. La bella attrice 40enne ha dedicato questa foto ai suoi follower su Instagram, scrivendo una didascalia molto poetica: “Non c’è nulla che io desideri di più, che ascoltare il suono delle piccole onde sugli scogli che si mescola a quello dei miei pensieri”… Asserendo anche di voler essere lì in questo momento, in riva al mare, in silenzio per ascoltare appunto il suono delle onde che si infrangono sugli scogli.

I suoi numerosi seguaci, ben 736 mila, hanno risposto a questa dedica con cuoricini e like e con commenti di gradimento e affetto: “È stato un anno pesante e adesso è quello che meritiamo tutti. Buona giornata Bianca cara”, scrive ad esempio un utente.

La foto di Bianca Guaccero in riva al mare

