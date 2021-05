La Romani ha condiviso una foto su instagram dove appare a bordo mare con una maglietta indosso e nulla sotto

Claudia Romani ha condiviso una foto su instagram per supportare la sua squadra del cuore in Italia, appare sul bordo del mare a Miami con indosso la maglia e nulla sotto. La Romani vive da anni in America ma non dimentica certo la sua Italia e nemmeno la squadra del cuore, che nel suo caso è il Milan. Ieri ha giocato per aggiudicarsi la Champions League e la Romani ha voluto supportare la squadra con questa foto. Pare aver portato fortuna perché i rosso neri sono ufficialmente in Champions.

Claudia Romani con il corpo in America ma il cuore in Italia

La modella italo americana vive a Miami da molti anni, ma non ha mai dimentica l’Italia e continua a tifare la sua squadra preferita il Milan. La donna ha molto successo in America dove lavora come modella e ha anche posato per copertina importanti come GQ e Maxim. Oltretutto nel 2006 è stata votata tra le 100 donne più sexy al mondo. Il suo lavoro in America consiste nel girare calendari sexy e poi lavora molto sui social, specialmente con contenuti intimi che condivide solo con chi si abbona al suo canale pagando una quota. Lei è anche sposata con un Americano, che però sembra non avere problemi a sapere il mestiere che fa sua moglie. Insomma molti uomini s’ingelosirebbero molto e non riuscirebbero ad accettare la cosa.

Invece non è il caso del marito della Romani che è felice della sua unione con la modella e non gli pesa minimamente il lavoro che fa. Recentemente lei ha anche condiviso alcune foto di loro due insieme, in occasione del compleanno di lui. Le ha anche scritto una dedica dolcissima:“Tanti auguri al mio amore Chris Veohovec, l’unico che mi ha donato fiducia di nuovo nell’umanità. Quello che lavora duramente e prova ad aiutare chiunque senza chiedere nulla in cambio. Guardando al futuro sperando di avere tanti altri ricordi insieme”.

Una dedica magnifica e memorabile che fa capire davvero quanto amore lei provi per suo marito e per la persona che è. Loro due sono la dimostrazione che l’amore vero dura davanti a qualsiasi cosa, che sia un lavoro scomodo, la lontananza o alcuni pensieri in contrasto.