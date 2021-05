Sarà possibile a partire da adesso accedere al servizio che permette di vaccinarsi in farmacia. Ecco tutte le informazioni utili.

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 24 maggio, è possibile effettuare una prenotazione per accedere al servizio di vaccinazione anti-Covid. Coloro che ne necessitano potranno ricevere un’unica dose di vaccino semplicemente recandosi in farmacia.

L’iniziativa sta prendendo il via in primis nella regione Lazio. Lo stesso assessore della Sanità regionale, Alessio D’Amato, ha voluto sottolineare pubblicamente il suddetto vantaggio ai cittadini durante l’ultima stesura del bollettino sul numero quotidiano di contagi. Ecco riportate di seguito tutte le modalità, i luoghi e le informazioni fondamentali per effettuare la prenotazione.

Covid-19, vaccinarsi in farmacia: come, dove e quando usufruire del servizio

Le vaccinazioni messe a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale riguarderanno l’esclusiva somministrazione del vaccino monodose di fabbricazione britannica Johnson & Johnson. Per effettuare correttamente la prenotazione bisognerà recarsi in maniera esclusiva sul sito ufficiale della regione Lazio riportato tra parentesi (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome). E successivamente inserire nella selezione appositamente dedicata le vostre informazioni essenziali. Quali i dati inerenti alla vostra tessera sanitaria, ovvero il codice fiscale assieme alle ultime tredici cifre del codice numerico TEAM, la vostra età ed il vostro stato di salute attuale.

Dopo aver selezionato la data predisposta per la somministrazioni, e dunque, dopo effettuato la prenotazione con successo, basterà fornire al sito il vostro recapito telefonico ed attendere che la farmacia di vostra competenza vi contatti per confermare la fascia oraria di riferimento. Al momento sono ben 1000 le farmacie che saranno disponibili a prestarsi per la somministrazione del monodose nella regione Lazio e nella capitale.

Rientrare con certezza nella suddetta prenotazione sarà possibile soltanto per via telematica. E non sarà permesso per tal motivo recarsi direttamente in farmacia per effettuarla. Secondo le previsioni del Governo questa iniziativa dovrebbe presto diramarsi anche in altre regioni italiane, consentendo il rilascio del Green Pass.