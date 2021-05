Denise Pipitone, svolta nel caso: nuovi indagati e spunta un testimone

Nuovi sviluppi per il caso di Denise Pipitone. Tra misteri e indiscrezioni, il giallo si infittisce. Emergono nuovi indagati.

Il caso di Denise Pipitone si infittisce. Dopo i risvolti degli ultimi mesi, sono state riaperte le indagini. Il caso di Denise Pipitone sta catturando l’attenzione di tutti i media. Innumerevoli le trasmissioni che hanno dedicato speciali sulla storia della bimba scomparsa in Sicilia, a Mazzara del Vallo nel 2004. In particolare nell’ultima puntata di Quarto Grado la vicenda è stata ripercorsa.

Durante la trasmissione è emerso come tra gli indagati vi sarebbero Anna Corona. Si tratta dell’ex moglie del padre della piccola scomparsa nel 2004. I sospetti vertono sul fatto che la donna, venuta a conoscenza della relazione tra il marito e Piera di Maggio, abbia rapito la bimba.

Denise era la figlia biologica di Piero Pulizzi. Le accuse hanno coinvolto anche la figlia della Corona, Jessica Pulizzi. La ragazza all’epoca del processo è stata assolta in Cassazione. Rimangono dubbi invece intorno alla figura di Anna.

Oltre ad Anna altro indagato è Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista Della Chiave oggi deceduto. Quest’ultimo era il testimone che aveva rivelato di aver visto la piccola in braccio a un uomo. Secondo il suo racconto sarebbe stata poi trasportata in motorino e caricata in barca. La testimonianza non era stata presa in considerazione dai familiari dei Denise in quanto l’uomo, sordomuto, non conosceva il linguaggio dei segni.

Denise Pipitone: tra sospetti e indagini, poi quella lettera

Denise Pipitone era la figlia biologica di Piero Pulizzi, ex di Anna Corona. La donna finì, all’epoca della scomparsa della piccola, sotto accusa insieme alla figlia, Jessica Pulizzi. La ragazza è stata poi assolta in Cassazione. Secondo quanto emerso durante la puntata di Quarto Grado, la donna sarebbe di nuovo indagata insieme a Giuseppe Della Chiave.

Tuttavia non è ancora arrivata la conferma da parte della Procura di Marsala. Intanto negli scorsi giorni le indagini sono state riaperte e si stanno prendendo di nuovo sotto esame le intercettazioni.

DI recente l’abitazione della Corona è stata ispezionata nuovamente. Intanto sarebbe stata consegnata l’avvocato Frazzitta una lettere anonima.

Nel suo contenuto un testimone senza identità avrebbe rivelato che dopo il rapimento Denise sarebbe stata avvistata in auto con alcune persone. L’individuo ha rivelato che non si sarebbe fatto avanti in questi anni per paura.