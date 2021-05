“Denise Pipitone è viva”. La Nuova pista che porta molto lontano

Somiglianza impressionante tra una ragazzina ecuadoregna e Piera Maggio, la mamma che non ha mai perso le speranze dopo 17 anni.

Dalla scomparsa di Denise Pipitone sono trascorsi 17 lunghissimi anni, ormai avevano quasi tutti perso le speranze. Tutti, tranne Piera Maggio che nonostante le delusioni ricevute riguardo le varie piste seguite che si sono sempre rivelate fallimentari, non ha mai smesso di credere che prima o poi avrebbe riabbracciato sua figlia.

Quando Olesya Rostova, la ragazza russa di 21 anni, è sembrato potesse essere la bimba di Mazara del Vallo, si è ritornati sul caso, fino a riaprire le indagini dalla Procura di Marsala quando è arrivato l’esito negativo del test del DNA di Olesya.

Successivamente è stato comparato anche quello di Denisa, una ragazza romena di Scalea in Calabria, che era stata notata da una parrucchiera del posto ma anche in questo caso non si trattava di Denise.

Nuova pista che potrebbe portare a Denise

E’ il giornale Libero che riporta le indiscrezioni riguardo la nuova pista che starebbero seguendo ora gli inquirenti per ritrovare Denise Pipitone.

Su Facebook e Tik Tok, infatti, stanno circolando con una certa insistenza dei video di una ragazza dell’Ecuador che ha una somiglianza impressionante con Piera Maggio.

Della vicenda, in tv, se ne sta occupando Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane’ e la notizia è arrivata anche ai media sudamericani.

Cona la presenza dei social network, che non c’erano 17 anni fa, si spera che finalmente Denise possa essere ritrovata. Che si tratti proprio della ragazza dell’Ecuador? Si attende una dichiarazione della stessa Piera Maggio.