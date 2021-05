Eleonora Incardona è tutta forme e bellezza intramontabile-FOTO

La bella Incardona ha condiviso una foto su instagram dove indossa un completino da jogging ed è sensuale più che mai

Eleonora Incardona, l’ex cognata di Diletta Leotta le somiglia sempre di più. Le forme sono prorompenti come quelle della bionda di Radio 105, e adesso la Incardona è entrata anche lei nel mondo dello sport con Sportitalia, dove parla di calcio e serie A. Insomma segue le orme di Diletta a quanto pare, potrebbe essere una valida avversaria per la conduttrice di DAZN? Staremo a vedere, per il momento pare aver conquistato Sportialia ma bisogna vedere come se la caverà.

Eleonora Incardona degna rivale di Diletta Leotta?

La Incardona è stata molto vicina alla Leotta per diverso tempo, infatti era la fidanzata del fratello. Solo qualche mese fa però la loro storia è naufragata, ma alla Incardona questa rottura sembra aver fruttato parecchio. Infatti la donna è stata presa da Sportitalia come conduttrice. Anche il numero dei sui followers su instagram è salito arrivando a ben 497 mila. Insomma la vicinanza con la Leotta e poi la rottura con il fratello le ha portato fortuna. Si sta facendo conoscere all’interno del mondo della televisione e sembra stia seguendo proprio le orme della sua ex cognata. Che prima di lei si è occupata di sport, in particolare del calcio e lo fa tuttora per la piattaforma DAZN.

A sentirla parlare anche nella voce sembra la Leotta, insomma è la sua erede o la rivale? Difficile a dirsi. Ciò che appare certo, è che tra le due non ci sia più alcun rapporto. Non si vedono più e non parlano l’una dell’altra mai. Giustamente dal momento che la Incardona è ormai l’ex fidanzata, del fratello della Leotta e quindi non c’è più nessun motivo per cui frequentarsi. Sarà però curiosa la Leotta di sapere che la sue ex cognata ha intrapreso la sua stessa carriera, o forse conoscendola già sapeva che sarebbe finita così. La Incardona sembra prendere molto spunto da Diletta, sia nella scelta degli abiti che nel modo di parlare.

D’altronde fa bene a prenderla come esempio, data la fama eccezionale raggiunta dalla bionda siciliana in poco tempo. Ormai non ha respiro la Leotta per quanto riguarda l’attenzione mediatica, tanto più recentemente con la sua storia d’amore con l’attore turco Can Yaman.