Fabio Fazio pronto al rinnovo? L’indiscrezione sul futuro di “Che tempo che fa”

Pazzesca indiscrezione sul rinnovo di contratto del conduttore Fazio, la Rai ha comunicato quale sarà la sorte del programma di intrattenimento.

Fabio Fazio è uno dei conduttori di maggior successo della televisione italiana grazie al suo temperamento mansueto e sempre molto ligio al lavoro. Ha condotto quattro edizioni del “Festival di Sanremo” ed ha dato enorme visibilità al programma “Che tempo che fa” in onda dal 2003 sempre affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Fino a poche settimane fa sembrava essere tutto pronto per il suo addio alla Rai mentre ora è stato annunciato il suo rinnovo con la rete ammiraglia che lo vorrebbe ancora con sé. Una trattativa durata a lungo che ha messo sul piatto anche un cambio di cachet percepito da parte del conduttore.

Fazio rinnovato per altre due stagioni: il cachet percepito è incredibile

TvBlog ha confermato la notizia circolata in rete di recente e ha spiegato che Fabio Fazio sarebbe stato rinnovato dai vertici di Rai 1 per altre due stagioni del suo storico programma di punta “Che tempo che fa”.

Confermato sulla rete pubblica ma non è certo che per lui ci saranno anche altre sorprese sugli altri canali, o nuovi programmi simultanei da portare avanti. Quello che è certo è sicuramente l’aumento del suo compenso per la guida dello show da settembre.

Ricordiamo anche che il programma Rai è prodotto dal 2017 da OFFicina srl, società detenuta al 50% da Magnolia e al 50% proprio da Fazio stesso che ne è così co-produttore. Voci però vogliono che per il suo rinnovo sia stato costretto a cedere la sua quota a Banijay.

Secondo quanto riporta ItaliaOggi, la cessione delle quote però gli è valsa la cifra di 931 mila euro. Una cifra ragionevole se si pensa che lo stipendio gli è stato ribassato del 15%, passando dai 2.240.000 milioni di euro lordi all’anno previsti dall’attuale contratto, alla modica cifra di 1,9 milioni di euro.