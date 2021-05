“Fede tutto ok?”, Federica Pellegrini seduce con un ballo ipnotico, ma non è sola – VIDEO

La divina di Spinea si è lanciata in un nuovo balletto sui social, stavolta ha dato il meglio si sé in coppia. I fan hanno apprezzato molto l’impresa.

Mentre tutti hanno gli occhi puntati alle prossime Olimpiadi di Tokyo, la divina Federica Pellegrini e la squadra di nuoto italiana sono impegnati agli Europei di Budapest. Grandissime soddisfazioni anche in quest’occasione, sorprese e gare corse sul filo del rasoio che hanno regalato ai telespettatori a casa enormi soddisfazioni in termini di performance.

Dopo lo straordinario nuovo record del mondo ottenuto da Benedetta Pilato nei 50 rana, è arrivata una nuova medaglia della staffetta azzurra mista nei 4×100 stile libero in cui figurava anche Federica Pellegrini che insieme a Thomas Ceccon, Alessandro Miressi e Silvia Di Pietro ha strappato il terzo tempo di specialità.

Un ottimo risultato che tutto il gruppo porta a casa con enorme gioia e spensieratezza proprio in vista della gara più prestigiosa. Intanto per far scendere la tensione, la nuotatrice di Spinea, regala ai fan un balletto molto movimentato proprio dalla sua camera d’albergo. Vediamolo insieme.

Federica Pellegrini strega anche fuori dall’acqua. Sublime

