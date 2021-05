Agghiacciante scoperta in mattinata all’interno di un’abitazione: indagano i carabinieri

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto questa mattina all’interno della sua abitazione di Collasturo, frazione di Castelliri (Frosinone).

Choc questa mattina a Collasturo, frazione di Castelliri (Frosinone). Un uomo di 50 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della sua abitazione. A far scattare l’allarme, i familiari del 50enne che, dopo le mancate risposte, hanno deciso di recarsi in casa dell’uomo per verificare cosa fosse successo. Entrati nell’appartamento, però, hanno fatto la drammatica scoperta ed hanno chiamato i soccorsi. All’arrivo del personale medico, purtroppo, per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale.

Nella mattinata di oggi, lunedì 24 maggio, un uomo è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione di Collasturo, frazione del comune di Castelliri, in provincia di Frosinone. Si tratta di Venanzio Fabrizi, 50 anni.

Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Frosinone Today, a lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti dell’uomo che, preoccupati per le mancate risposte di Fabrizi, si sono recati presso la casa dell’uomo. Fatto ingresso in casa, i familiari hanno rinvenuto il corpo dell’uomo ed hanno chiamato il numero delle emergenze.

Presso l’abitazione è arrivato lo staff sanitario dell’Ares 118, ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha provato a rianimare l’uomo, ma alla fine hanno constatato il decesso.

Non sono chiare le cause della morte, circostanze su cui stanno indagando i carabinieri della stazione di Castelliri che hanno provveduto agli adempimenti del caso. In corso, dunque, gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e le ultime ore di Fabrizi.

La morte dell’uomo ha sconvolto il paese in provincia di Frosinone che si è stretta al dolore della famiglia colpita dall’improvvisa scomparsa.