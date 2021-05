“Gf Vip”, è clamoroso: “Chiedo il provino alla grande soubrette”. Nome esilarante

“Gf Vip”, è clamoroso: “Chiedo il provino alla grande soubrette”. Il nome ha lasciato i telespettatori di Canale Cinque a bocca asciutta

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è già in cantiere, e nel mentre cominciano a trapelare i nomi dei papabili concorrenti selezionati dalla produzione. Al momento, è confermata la presenza di Alfonso Signorini al timone del format, mentre è incerto il ritorno di Antonella Elia e di Pupo nelle vesti di opinionisti. Il cantante, in particolare, sarebbe già impegnatissimo per via di alcuni concerti programmati: pertanto, è assai probabile che il suo ruolo venga assegnato a qualcun altro.

Dopo il successo smisurato della passata edizione, Alfonso Signorini è pronto a tornare in grande stile, e con un cast che non farà certamente rimpiangere il precedente. Nelle ultime ore, è trapelata un’indiscrezione davvero clamorosa: gli autori avrebbero recentemente provinato una nota soubrette, che avrebbe dovuto partecipare al “Gf Vip” già lo scorso anno. Avete capito di chi si tratta?

“Gf Vip”, è clamoroso: “Chiedo il provino alla nota soubrette”

I rumors in merito al papabile cast della sesta edizione del “Gf Vip” si fanno sempre più insistenti. Alfonso Signorini, che assieme agli autori sarebbe già al lavoro per comporre la sua squadra di “vipponi”, pare abbia messo gli occhi su volti famosissimi dello spettacolo. Stando alle ultime voci, Gabriel Garko potrebbe essere il primo della lista: dopo il coming out fatto durante la precedente edizione, non è da escludere che l’attore voglia viversi appieno l’esperienza nella casa.

Altri nomi papabili sono quelli di Barbara Bouchet, madre del noto chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese, e di Gaia Zorzi, sorella del celebre Tommaso, vincitore della scorsa edizione. Nelle ultime ore, tuttavia, è stata rilasciata un’indiscrezione clamorosa: a quanto pare, la produzione avrebbe provinato una soubrette famosissima.

E’ proprio Miriana Trevisan la showgirl che, stando ai rumors, avrebbe sostenuto recentemente il provino per il “Gf Vip”. Per Miriana, la cui partecipazione era data per certa nei mesi antecedenti alla scorsa edizione, si tratterebbe di un’occasione imperdibile.