Lutto nel mondo del giornalismo italiano. Questa mattina è scomparso, all’età di 80 anni, Aldo Forbice, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico della Rai. Forbice per anni ha condotto la trasmissione Zapping in onda su Radio Uno dal 1994. Diffusasi la notizia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore in memoria del giornalista che lascia la moglie e due figlie.

Nato il 23 settembre 1940 a Catania, Forbice era entrato giovanissimo a far parte della redazione dell’Avanti a Milano e, alla fine degli anni 60, era entrato in Rai, dove guida la trasmissione “Turno C”, programma dedicato al mondo del lavoro. In Rai è stato anche direttore del Giornale Radio su Radio3, vicedirettore del G3 e coordinatore dei programmi di Rai 2. Nel 1994 gli viene affidata la conduzione del programma, appena nato, “Zapping”, dove rimarrà sino al 2012 quando verrà sostituito da Giancarlo Loquenzi.

Durante la sua carriera, Forbice ha collaborato con numerose testate giornalistiche come Il Mattino di Napoli, Il Messaggero, Il Quotidiano Nazionale ed Il Resto del Carlino. Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti, tra cui il premio di giornalismo dedicato a Indro Montanelli consegnatogli nel 2004 ed il titolo di commendatore della Repubblica. Forbice è stato autore anche di molti saggi e opere riguardanti anche il mondo del lavoro ed i diritti sindacali. Lo scrittore per molti anni è stato impegnato nelle file del sindacato Uil.

Tanti i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social network, per la famiglia del giornalista e scrittore siciliano che lascia la moglie e due figlie. Anche la nostra redazione si stringe alla famiglia Forbice colpita dalla perdita.