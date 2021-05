Approfondisce la questione sui pensieri suicidi della moglie Meghan Markle, Harry. Questa volta il principe rivela tutti i dettagli.

La difficile situazione attraversata dalla duchessa Meghan Markle durante la sua prima gravidanza era stata già resa pubblica grazie alla sua precedente dichiarazione, concessa nei primi mesi del 2021, alla nota conduttrice televisiva statunitense, Winfrey Oprah. Quando la duchessa aveva deciso di concederle un’intervista rivelando alcuni momenti di dolore fino a quel momento taciuti. Questa volta però a parlare di quel periodo delicato sarà il principe Harry, raccontando altri particolari che sembrerebbero stati involontariamente omessi.

Sebbene Meghan avesse già trattato il discorso senza problemi con Oprah adesso risulterebbe tutto ancor più chiaro.

Harry sulla natura ed il vero perché dei pensieri suicidi di Meghan Markle

Secondo quanto affermato da Harry nella più recente puntata del podcast “The Me You Can’t See“, in cui generalmente vengono giù trattati argomenti inerenti alla salute mentale, Meghan avrebbe trovato la forza di affrontare i suoi pensieri suicidi. Vissuti all’epoca ed più tardi superati in considerevole virtù del passato già doloroso del suo consorte.

Dopo le innumerevoli indiscrezioni, iniziate ad essere smentite in seguito alla morte del principe Filippo di Edimburgo, per lo più riguardanti le sospette dinamiche sulle quali si sarebbero basati nel tempo rapporti della coppia oltreoceano con la Royal family, adesso tornano ad emergere gli incubi di Meghan quanto le sue coraggiose risoluzioni. Ciò che avrebbe dunque impedito alla duchessa di togliersi la vita, sarebbe stato il pensiero di negare un futuro felice ad Harry, specialmente dopo i traumi subiti per la morte della madre, lady Diana.

“Non ha voluto mettermi nella condizione di perdere un’altra donna nella mia vita“, ha infine specificato lo stesso Harry tranquillizzando il pubblico. Per concludere, nonostante lo spavento che ha turbato le vite della coppia in quei mesi difficoltosi, adesso i due sembrerebbero risplendere di luce nuova guardando con gioia alla futura nascita della loro bambina.