“Isola dei Famosi”, Ilary lo annuncia in diretta: scoppia la lite furiosa

“Isola dei Famosi”, Ilary Blasi lo annuncia in diretta: “Verrà aperto un televoto flash”. Scoppia la lite tra i naufraghi

“L’Isola dei Famosi” si sta avviando verso le puntate conclusive, ma i colpi di scena continuano a tenere i telespettatori col fiato sospeso. Nel corso di questa settimana, la produzione ha deciso di dare uno scossone alle dinamiche del gruppo, annunciando un televoto flash che sarebbe stato attivato proprio durante l’appuntamento di stasera. Massimiliano Rosolino ha imposto ai naufraghi l’obbligo di effettuare delle nomination palesi, in cui avrebbero finalmente giocato a carte scoperte.

Il responso del gruppo è stato chiaro: Isolde Kostner, Matteo Diamante e Angela Melillo sono risultati i concorrenti più votati. L’inviato, a quel punto, ha lasciato ad Andrea Cerioli, primo finalista del programma, il compito di scegliere i due vip da mandare al televoto. La scelta dell’ex tronista è ricaduta sui primi due, con grande gioia da parte di Angela. Questa sera, Ilary ha annunciato in diretta il destino dei naufraghi: “Isolde e Matteo, sarete sottoposti ad un televoto flash, come è stato deciso nel corso della settimana“. Le parole della conduttrice hanno riaperto la polemica in merito alle nomination: in Honduras è scoppiata una furiosa lite.

“Isola dei Famosi”, Ilary lo annuncia in diretta: scoppia la lite

Dopo che Ilary Blasi ha ricordato ai naufraghi il televoto flash che decreterà il secondo eliminato della puntata – dopo Fariba Terhani -, in Honduras è scoppiato il finimondo. Matteo Diamante, che è risultato il più votato assieme ad Isolde Kostner, non l’ha affatto presa bene e si è “ribellato” alla decisione dei suoi compagni. In particolare, il giovane non avrebbe gradito la nomination di Angela Melillo, con la quale, nelle ultime settimane, sembrava essere entrato in sintonia.

“Mi ero avvicinato moltissimo ad Angela, eravamo in confidenza. Non mi aspettavo di essere nominato perché ‘ultimo arrivista’, volevo solo una motivazione valida. Ignazio, ad esempio, ha trovato un motivo più solido, nonostante io non lo condivida“, ha sbottato Diamante, furioso con la Melillo. La concorrente, che ha provato a giustificarsi, è stata rimproverata anche da Tommaso Zorzi e da Vera Gemma.

“Io dormo con Isolde accanto, rischiavo di buttare all’aria percorsi anche più profondi…“, ha replicato la Melillo, che di fronte alle accuse di Matteo si è trovata in notevole difficoltà. Vera Gemma, ex naufraga del programma, ha invece voluto esprimere la propria solidarietà al compagno, che viene continuamente bersagliato dal resto del gruppo. “A me Matteo piace, perché è perbene senza essere perbenista“: questa la sentenza lapidaria.

Bisognerà attendere ancora pochi istanti per scoprire il verdetto del televoto. Chi sarà il secondo eliminato di questa sera, tra Isolde Kostner e Matteo Diamante?