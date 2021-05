Jennifer Lopez e Ben Affleck dopo 17 anni sono ritornati insieme. L’ex della cantante, Alex Rodriguez, è rimasto senza parole.

Chi si sarebbe mai aspettato che Jennifer Lopez e Ben Affleck tornassero insieme? Dopo 17 anni la coppia torna a far parlare di se. La passione tra i due sarebbe di nuovo esplosa dopo tutti questi anni. Lopez e Affleck si erano lasciati in procinto delle nozze.

Secondo recenti indiscrezioni si sarebbero riavvicinati. Arriva un nuovo scatto dei due nei pressi di Miami. Dallo scorso aprile Jennifer era tornata single dicendo addio ad Alex Rodriguez. Proprio quest’ultimo non ha reagito bene al ritorno della cantante con Ben.

Jennifer Lopez: amaro in bocca per il suo ex

Dopo la notizia del ritorno tra Jennifer Lopez e Ben Affleck tutto il mondo ha reagito restando di stucco. Tra questi vi è anche Alex Rodriguez, l’ultimo ex di Jennifer. I due si sono lasciati ad aprile scorso.

Nelle storie di Instagram il giocatore di baseball ha rilasciato un commento inaspettato. Dalle sue parole sembra emergere l’amaro in bocca. Parole con cui comunica ai fan come stia entrando in una nuova fase della vita e come quello che non serve più stia dicendo addio alla sua esistenza.

Secondo alcuni indiscrezioni Alex si aspettava che la cantante ritornasse sui suoi passi e vi fosse un margine di recupero tra i due. Sarebbe pertanto triste e scioccato per il ritorno della ex con Affleck.

Intanto il nuovo legame della storica coppia ha accesso il gossip. Ben ha raggiunto Jennifer a Los Angeles per motivi di lavoro. E’ emerso uno scatto in cui i due sono sulle scale. Tra loro sembra esservi una grande intesa.